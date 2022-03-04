日本NHK ４日（周五）引述消息人士說法指出，Panasonic打算在美國購買土地以建造一座超大型工廠，未來將生產特斯拉電動車所需的最新型電池。

消息人士稱，Panasonic擬斥資數十億美元建造一座工廠，地點可能在鄰近特斯拉德州新廠房的奧克拉荷馬州或是堪薩斯州，但美國建廠計畫的時間點則未透露。

Panasonic是特斯拉長期供應商，先前曾宣布在日本和歌山縣工廠的兩條新產線預計2024年3月以前開始大規模投產新型鋰電池