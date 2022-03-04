傳Panasonic擬在美購地建廠 為特斯拉生產鋰電池 10:052022/03/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本NHK ４日（周五）引述消息人士說法指出，Panasonic打算在美國購買土地以建造一座超大型工廠，未來將生產特斯拉電動車所需的最新型電池。 消息人士稱，Panasonic擬斥資數十億美元建造一座工廠，地點可能在鄰近特斯拉德州新廠房的奧克拉荷馬州或是堪薩斯州，但美國建廠計畫的時間點則未透露。 Panasonic是特斯拉長期供應商，先前曾宣布在日本和歌山縣工廠的兩條新產線預計2024年3月以前開始大規模投產新型鋰電池 電器火災件數 鋰電池產品居冠 產業看板－漢穎 提供智能電源解決方案 #Panasonic #特斯拉 #鋰電池 #建造 #擬在 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電動車、低軌衛星概念股 起飛 04:102022/03/02 證券．權證 台北國際自行車展 漢穎推Ebike電源解決方案 04:102022/03/04 產業特刊 特斯拉執行長穆斯克樂見美國司法部調查放空者 20:002022/02/24 財經 NTCJ助攻 新唐大啖電動車商機 04:102022/03/03 證券．權證 上任首場國情諮文！拜登點名這2家車廠 馬斯克氣瘋了 05:152022/03/03 財經 「高雄開就賺」登錄將破百億 活動倒數2個月將抽特斯拉 16:542022/02/26 生活 特斯拉上國道駕駛竟「睡到歪頭」 鄰車嚇壞錄下21秒影片 08:332022/02/24 社會 女星倒車撞特斯拉 下車拒報警急問：可不可以算了 08:142022/02/25 娛樂 特斯拉出手：烏克蘭周邊國家超充站限時免費，各廠牌電動車充電也免錢 16:462022/03/01 汽車情報-汽車新聞 加州鋰電池儲電系統二度熔毀 前途堪憂 00:072022/02/21 國際 穆斯克兄弟涉內線交易 美國證管會要查 21:302022/02/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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