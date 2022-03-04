備受勞工關注的新制勞退基金去（110）年度收益分配，自今（4）日揭示於勞退個人專戶。勞動基金運用局指出，110年度制勞退基金績效斐然，據勞保局統計，此次參與收益分配的退休金個人專戶約1225萬戶，其中逾半數勞工分配金額超過1萬元，約673萬戶（占54.9％）、超過2萬元約470萬戶（占38.3％）、2～5萬元約321萬戶（占26.2％）、超過5萬元約149萬戶（占12.2％）。

新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，110年度運用收益計2836億8460萬餘元，收益率為9.6567％，勞保局已於今日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，並自同日起開放勞工朋友查詢。

勞保局說，因個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此，每位勞工實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。 查詢收益分配金額管道相當多元，自今日起可使用自然人憑證（插卡)或健保卡卡號加戶口名簿戶號（免插卡）上勞保局網站（www.bli.gov.tw 「e化服務系統」查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢（須先完成裝置認證）；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，故自3月5日起，勞工朋友始可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先至郵局簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。