0303全台大停電 侯友宜：用人為疏失搪塞是不負責任的政府

0303全台大停電 ，新北市長侯友宜今（4日）上午8時許出席市政行程表示，停電對於人民、產業傷害很大，「缺電問題絕對是結構性問題，不是單一問題，更不是一句話人為疏失就可以搪塞過去！若老是用人為疏失搪塞過去，這就是一個不負責任的政府！」政府要深刻面對問題，拿出勇氣決心改革。

侯友宜表示，5年內4次大停電，1年內3次大停電，人民跟產業影響非常大，民眾昨天最常詢問「你爬樓梯爬了幾層？」家裡的電造成多大傷害，尤其是產業應變都來不及，停電對於人民、產業的傷害其實太大。

侯友宜強調，缺電問題絕對是結構性問題，不是單一問題，更不是一句話人為疏失就可以搪塞過去！若老是用人為疏失搪塞過去，這就是一個不負責任的政府。

侯友宜表示，尤其政府說要檢討，但從513、517大停電檢討層面來看，講了很多原因，結果還是造成這樣的傷害，這樣的檢討不要淪為紙上談兵，真的要好好深刻面對問題，拿出勇氣決心改革，才會沒有缺電的危機。

侯友宜說，以昨天為例，一旦太陽下山沒有光電可用，就在懷疑備載容量在哪？這些問題，人民有很多的疑惑，請政府拿出願意發展的路徑以及未來整個電價，到底會對產業帶來多大的負擔，需要不只是不缺電，電力更要穩定，政府不是只有講法，更要勇敢承擔站出來說清楚。