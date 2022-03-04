《環球時報》報導，大陸全國兩會召開前夕，大陸全國政協常委張連起在接受《環球時報》採訪時表示，以法律手段推動祖國統一，不管是和平統一還是非和平統一，制定《祖國統一法》的條件漸趨成熟。在今年的兩會上，他將就制定《祖國統一法》的相關問題提交提案。

不過，2月23日國台辦例行新聞發佈會上，大陸官媒新華社記者曾就大陸是否制定《統一法》提問發言人馬曉光。馬曉光當時表示，《反分裂國家法》實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。

據公開資料，張連起為無黨派人士，經濟專家，會計審計專家，資深註冊會計師，人文會計的首倡者和踐行者。中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員。

「只有『反分裂』，沒有『促統一』，就不能真正促進國家及兩岸關係的和平發展。」張連起表示，在今年的兩會上，他將就制定《祖國統一法》的相關問題提交提案。

張連起表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。堅決貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖地堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，團結廣大台灣同胞共擔民族大義，共同致力民族復興、祖國統一，比以往任何時候都變得更加緊要。

張連起表示，「在當前兩岸關係複雜嚴峻，特別是民進黨當局與美勾連、不斷挑動兩岸對立對抗、進行『謀獨』挑釁的形勢下，我們必須堅持運用法治方式和手段推動實現祖國完全統一，因此，制定《祖國統一法》就具有了迫切性、必要性和正當性。」

2005年3月14日，在第十屆全國人民代表大會第三次會議上正式通過了《反分裂國家法》，2022年2月23日國台辦例行新聞發佈會上，國台辦發言人馬曉光在應詢時表示，《反分裂國家法》實施17年來，在震懾「台獨」分裂勢力、維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程等方面已經發揮並將繼續發揮獨特的重要作用。

張連起認為，此前公布的《反分裂國家法》側重於「反獨」，而《祖國統一法》將側重於「促統」。建議通過《祖國統一法》，規定包括台灣居民在內的全中國公民推進國家統一的法定義務，明確界定違反國家統一義務的法律責任，打好兩岸關係的「法律戰」「輿論戰」「道義戰」。

張連起表示，如此可展現大陸方面更堅定的意志、更充分的信心、更足夠的歷史主動，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，同時抓緊時機做好對台立法、執法和軍事、經濟、輿論等一系列準備工作，切實推動祖國統一進程，「中國必將統一，也必然統一，時與勢都在我們一邊。」