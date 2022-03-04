上海國際問題研究院網路空間國際治理研究中心祕書長、研究員魯傳穎4日在大陸《環球時報》撰文指出，網路戰一直被認為是現代戰爭中的新形態而受到廣泛重視。俄羅斯是公認的網路強國，並曾在與喬治亞、愛沙尼亞等國家爆發的網路衝突中占據上風。於正在加劇的俄烏衝突中，網路空間也成為雙方「熱戰」外激烈衝突領域，甚至在面對面衝突之前，彼此網路攻擊就已經展開。

魯傳穎說，盡管網路戰是熱門詞彙，但謹慎的學者對於網路戰與公眾的認知存在很大差異。迄今，各國官方對於網路戰的表態極為克制，鮮有提及「網路戰」一詞。美國政府官方文件措辭是進攻性和防禦性「網路行動」，避免使用定義不明確的「網路戰」。歸根結底，網路戰案例太少，太多研究是基於假定，缺乏實證案例支撐。眼下，俄烏衝突近距離觀察網路戰爭形態，提供了可參照案例。

魯傳穎表示，一方面，用傳統思維看網路戰可發現，網路戰無法獨立於熱戰而存在。俄烏衝突中，網路攻擊針對的是國防網路、聯邦網路和關鍵資訊基礎設施，坦克、飛機、大炮等傳統動能武器依舊是戰場主力。網路攻擊尚無法獨立作為一種戰爭形態而存在，只是戰爭的一種手段。網路戰要被認可，至少需要網路武器發揮比動能武器更重要或者關鍵的作用。如果出現網路武器直接癱瘓對方的軍事指揮與控制系統，使得對方無法抵抗、放棄戰鬥，那麼對於網路戰的理解將會發生深刻變化。

魯傳穎指出，另一方面，從認知的角度來看，一場發生在社交媒體的戰爭已提前展開。這場認知戰爭，某種意義就是爭奪關於戰爭合法性的話語權、戰爭進程解釋權的網路戰。很難說網路戰與熱戰誰的破壞性更大。

魯傳穎稱，他近期組織召開一場針對網路衝突的國際研討會，一名俄羅斯學者明確提出，「域外勢力對烏克蘭開展的認知戰爭是引發這場衝突的一個重要因素。」也就是說，西方國家在社交媒體平台上煽動烏克蘭人針對俄羅斯的仇恨，是造成俄烏對立，甚至是大打出手的重要原因。

魯傳穎強調，進而言之，以社交媒體為載體的輿論戰也屬於網路戰的一種形態，它的烈度絲毫不低於線下的熱戰。可以說，俄烏衝突是人類歷史上被報導最多的戰爭。各大社交媒體平台上，關於戰爭的各種資訊層出不窮。既可提供這場戰爭某一塊拼圖，同時也混雜著相當多有意為之的資訊。哪一方投入的資源多，哪一方就掌握了戰爭「真相」的闡釋權。隨著時間推移，西方社交媒體普遍向俄羅斯開火，越來越多的俄羅斯官方媒體被封禁，元宇宙（Meta）和推特重點加強了針對俄語的審核力度。顯然，西方正在利用社交媒體來爭奪戰爭的話語權和解釋權。

魯傳穎指出，俄烏在網路空間的衝突引發的另一重思考是戰爭的相關方發生變化，非國家行為體在這場衝突中的作用開始顯現。無論是「匿名者」等駭客組織向俄羅斯宣戰，還是社交媒體中來自不同國家的用戶積極地參與有關戰爭資訊的傳播，這些都讓這場衝突變得更加複雜和難以控制。

以「古巴飛彈危機」為例，美國和古巴兩國政府的直接溝通對於事件的解決起到關鍵作用，政府之外的行為體對事件走向影響不大。但在俄烏衝突中，社交媒體讓國際輿論環境變得複雜，政府承擔著解決衝突的實質責任，卻不能掌握解釋戰爭的話語權。多重勢力藉機製造各種虛假資訊，不僅可能影響公眾的判斷，也會阻礙政府的決策。

魯傳穎強調，最後，關於俄烏在網路空間衝突的還有一個重要觀察點是美國是否會在網路上協防烏克蘭，甚至是説明烏克蘭對俄羅斯發起網路反擊。美國正展開討論。不過，網路參戰是否等同於實際參與戰爭？關於這一問題，國際社會沒有共識。俄羅斯會採取何種報復措施，也將取決於它對這一行為的認知。