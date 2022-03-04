消息面：

1.美國1月工廠訂單月增1.4%，優於市場預期的月增0.7%。扣除運輸項目的工廠訂單月增1%。耐久財訂單月增1.6%。扣除飛機的非國防資本財訂單月增1%。扣除運輸項目的耐久財訂單月增0.7%。扣除國防的耐久品訂單月增1.6%。

2.美國供應管理協會（ISM）公布2月非製造業指數為56.5，不及市場預期（61）和1月數據（59.9）。IHS Markit美國2月服務業採購經理人指數（PMI）終值為56.5，略低於先前公布的初值和市場預期的56.7。IHS Markit美國2月綜合PMI終值為55.9，略低於初值和市場預期的56。

3.美國勞工部公布，上周（截至2月26日）初次請領失業給付人數周減1.8萬人，為21.5萬人，少於市場預期的22.5萬人。上周初領失業給付人數4周均值為23.05萬人，周減6000人。截至2月19日止當周，美國續領失業金人數周增2000人，為147.6萬人，多於市場預期的142萬人。

4.聯準會主席鮑爾周四赴參議院銀行委員會就貨幣政策發表證詞，他強調該美國央行將盡一切所能穩定物價，並重申前一日在眾院提出的說法，即聯準會需要在3月的會議上升息25基點，且如果通膨仍然居高不下，必要時將在一次或多次會議上升息超過25個基點。此外，鮑爾表示今年將縮減資產負債表，並將在3月會議敲定縮表進程。

5.美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，俄羅斯入侵烏克蘭引爆戰爭，帶動了農作物和能源等大宗商品價格大漲，將使通膨進一步惡化，聯準會有必要升息，但這場戰爭也可能導致美國經濟成長放緩，因此她目前並不支持升息50基點。

6.美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）表態她「完全贊成」參議院擬禁止俄羅斯石油進口的提案。

7.有「債券天王」之稱的格羅斯（Bill Gross）接受媒體訪問時表示，美國經濟恐將陷入輕度衰退，甚至面臨停滯性通膨的風險，他並表示聯準會維持超低利率的時間太久、啟動升息的時間太晚，已無力扭轉局勢。

8.聯準會主席鮑爾重申應該在3月升息25基點，以及美國經濟數據報喜和避險資金流入，周四美元走高，ICE美元指數尾盤漲0.4%，並創下2020年6月來新高。受俄烏戰事和油價高漲衝擊，歐元兌美元下跌0.5%，報1.106美元，創下2020年5月來新低，歐元兌英鎊更創下2016年7月來最低價。在莫斯科市場，俄羅斯盧布兌美元收平，報106.01盧布兌一美元，但盤中一度貶至118.35兌一美元，再創新低。周四紐約尾盤美元兌盧布大漲約12%。

9.消息指出美國和伊朗的核協議談判即將完成，可望緩解全球供應緊張，周四紐約期油收跌2.65%，為每桶107.67美元，盤中曾一度大漲5.4%，站上每桶116.57美元，創下2008年來新高。倫敦布蘭特期油收跌2.19%，為每桶110.46美元，盤中曾大漲6.12%，報每桶119.84美元，直逼120美元大關。美國國務院發言人Jalina Porter表示，伊朗核協議談判雖取得明顯進展，且有望達成協議，但仍有一些難題尚待解決。摩根大通表示，如果這場戰爭導致俄羅斯原油供應持續受阻，布蘭特油價可能站上每桶185美元。

10.俄烏戰事陷入膠著，西方國家可能進一步加大對俄羅斯的制裁，受避險需求帶動，周四紐約期金收漲0.7%，為每盎司1935.9美元。在供應受阻的預期帶動下，現貨鈀金價格上漲逾4%，報每盎司2779.09美元，創下2021年7月中以來的逾7個月新高。其他貴金屬方面，現貨銀下跌0.5%，報每盎司25.12美元。鉑金漲0.6%，報每盎司1077.76美元。