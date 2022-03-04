新竹英迪格酒店今（4）日宣布，與洲際酒店集團（IHG）旗下英迪格酒店品牌合作至3月底結束，將在4月1日正式更名為「Hotel EPISODE Hsinchu新竹伊普索酒店」，酒店相關營運及業務均不受此次更名影響。業主將提升館內軟硬體設備，提供旅客更臻完美的住宿體驗。

新竹英迪格酒店總建築面積約4050坪，前身為新竹美麗信酒店，隨著美麗信決議約滿不續約、於2017年11月18日結束營業後，業主子樂投資費時不到3個月斥資逾億元改裝，並由洲際酒店集團掛上「英迪格酒店」品牌委託經營，於2018年9月28日正式開幕。

新竹英迪格與商辦大樓「萊恩廣場」、晶宴會館3棟大樓連體共構，以5感設計打造具未來感的經典商務旅宿，共有140間客房（含9間套房）、客房坪數10～17坪。為加強餐飲動能，酒店引進IHG旗下牛排館「CHAR」，成為該品牌全球第4處進駐城市。

不過，新光人壽去年1月底決議以56.4億元，向目前業主、子樂投資旗下的科晟公司買下3棟大樓，科晟承諾售後回租酒店5年。不過，由於國內疫情三級警戒衝擊，新竹英迪格酒店自去年7月起轉作防疫旅館迄今，目前至少將持續至6月底。

酒店表示，EPISODE在中文即「集／篇章／章節」，每次造訪就如同閱讀一本書、看一部電影，期待帶給每一位旅人不同的啟發。品牌精神「This is your story」也緊扣Hotel EPISODE Hsinchu品牌名稱，希望這裡能成為旅客創造故事的起點，並成為自己故事的主角。