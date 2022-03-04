台東縣長饒慶鈴4日公布「2022台灣國際熱氣球嘉年華」日期。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴4日公布「2022台灣國際熱氣球嘉年華」日期。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴4日公布「2022台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月2日至8月15正式登場，天數較去年更長，共計45天。這也是繼日前台東縣政府宣布睽違14年的中華職棒例行賽將於5月底重回台東後，「好事加一！」接連而來的好消息讓民眾大呼期待。

至於在去年最受大家矚目的HELLO KITTY 熱氣球，2022年是否會出現在鹿野高台，縣府則語帶玄機表示，活動內容與光雕音樂會場次資訊將會陸續發布，敬請大家期待、持續關注並且預備「追球」。

饒慶鈴表示，國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心自宣布3月1日起適度放寬防疫措施後，「2022台灣國際熱氣球嘉年華」何時舉辦的詢問熱度明顯增加，許多民眾及業者都相當期待，熱氣球嘉年華作為後疫情時代首推的夏季大型空域盛會，歡迎全國旅客在暑假來到台東追球。

交通及觀光發展處指出，人口密度相對較低的台東，步調緩慢且擁有絕佳的天然景觀，符合後疫情時代旅客追求健康養生旅遊需求，而在饒慶鈴縣長的慢經濟政策下，台東更是連續2年強勢入榜Booking.com「全球最好客目的地」，去年台灣國際熱氣球嘉年華因疫情關係僅限定台東人入場，許多外縣市遊客大呼可惜，因此，去年未能參加的民眾千萬不能再錯過最療癒的台灣國際熱氣球嘉年華。

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