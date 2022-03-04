馬蓉芳（本報資料照片）

現改名為「鼎宸系統股份有限公司」的綺瑩資訊公司，實際負責人李語宸、董事李靖渝及財 務協理馬蓉芳3人涉嫌利用變造金額的發票，或假交易發票，以「應收帳款」的方式3年間向彰化、華南2家銀行詐貸2.8億元，台北地檢署4日依違反《銀行法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書罪起訴3人。

起訴指出，從事印刷及配送業的綺瑩資訊公司是家族企業，實際負責人李語宸等人自2013年5月起，利用與南山、遠雄等5家保險公司簽立影印供應契約，將保險公司開具的發票變造發票金額，或以根本不存在的假交易發票，虛偽製作應收帳款資料，向彰化銀行內湖分行、華南銀行西湖分行2家銀行融資詐貸。

檢調發現，李女3人為使「應收帳款」看起來沒有破綻，當應收帳款快到期前，就會匯入一筆資金到綺瑩公司的備償專戶，製造廠商有付款的假象，維持詐貸行為的「信用」。

李女3人自2013年5月31日起至2016年5月27日止，利用應收帳款向彰銀詐貸了2億6758萬9973元，另向華南銀行詐貸1250萬元，總計詐貸2億8008萬9973元。之後陸續償還貸款，目前已全數清償。

檢調去年初展開搜索約談，並將李、馬移送複訊後，諭令李語宸80萬元、馬蓉芳50萬元交保，北檢今偵結，起訴3人。