富采（3714）法說行情失靈，在陸資大廠三安攻進蘋果供應鏈，位列第二供應商之下，3日法說內容無法挽救股價，今日開盤以下跌開出，盤中跌逾3％，頻臨破底；本波股價下挫主要賣壓來自投信，據統計，投信的庫存持股仍逾1.2萬張。

儘管mini LED需求持續暢旺，不過法人仍聚焦三安光電晉身蘋果供應鏈，是否醞釀潛在的價格壓力？富采董事長李秉傑表示，目前大客戶拉貨情況不變，市場都會有競爭對手，品牌廠商也會尋求第二供應商，富采目標是成為第一供應商，擁有高品質，價格也比較穩定，因此不擔心競爭對手加入；富采歷經去年大量交貨，mini LED所有製造流程問題已經解決，證明公司的技術實力。

至於如何因應新的供應商加入？李秉傑表示，將觀察mini LED的餅有多大，只要市場需求持續成長，不會有壓力，富采的產能目標是佔全球五至六成；此外，透過RGB的發展，爭取大型顯示器看板市場，拓展下游出海口來應戰。

富采本波股價一度觸及104元高點，然受到財報劣於預期，以及業界傳出三安光電大量採購機台，且良率開始爬升，嚇退投信買盤，目前波段修正幅度已逾27％，而根據統計，投信目前還持有富采1.2萬張以上，富采股價後勢，投信扮演關鍵。

富采今日早盤以下跌開出，盤中最低一度觸及75.7元低點，股價頻臨破底，並跌破短、中、長期均線支撐。