新世代的電視大多都具備智慧功能，而歌林就在今年推出了最新Google認證androidtv 11的4K聯網液晶顯示器，搭載androidtv 11智慧系統，採用數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式，可過濾高達60%的藍光，運用DC直流電源技術進行線性調光，讓影像更流暢、畫面也不傷眼，採Ultra HD 4K面板、具備DOLBY VISION 杜比視界，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，同時還採用DOLBY ATMOS杜比全景聲音效或dbx-tv音效。

歌林全新搭載Google認證Android TV 11電視登場，搭配無指向性對頻藍芽遙控器可聲控Google語音助理，使用起來更方便。（歌林提供）

加上內建WiFi雙頻，讓內建的YouTube、NETFLIX、prime video及Google play movie等串流平台更順暢，搭配無指向性對頻藍芽遙控器可聲控Google語音助理，使用起來更方便；現推出50型、55型、65型三種尺寸，並享有3年商品保固，現買即享myVideo豪華月租免費體驗30天，4月30日前再送500元全聯禮券，另本月30日前還能參加歌林週週抽送好禮。