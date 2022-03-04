旺好運風水命理師谷帥臻老師指出，農曆二月初二是土地公的生日，這天不僅可以求財，祈求開展事業與財運，鮮少人知道未婚男女還可以向土地公公報名「求姻緣」。

「福德正神」的管轄範圍涵蓋四面八方，只要是土地上所有住民的大小事幾乎無所不包，舉凡找工作、買賣房屋、找尋失物、求財、求事業、開運、祈求平安、家庭和諧等，都會尋求土地公來幫忙。因此，土地公生日當天，未婚男女還可額外向土地公「求姻緣」，請土地公幫忙轉介需求給「月老星君」幫忙牽線。

谷帥臻老師指出，如何向土地公公報名「祈求姻緣」四步驟如下：

▍1.準備花朵

購買喜愛的花朵，例如太陽花、玫瑰花、火鶴等，準備雙數枝。

▍2.準備「五色姻緣線」

準備一條五色線，約19公分尤佳，需根據男女出生年命卦打相應數字的結，例如：民國81年女為七兌命，打8個結；民國81年男為八艮命，打7個結，可對照下表看看自己的打結數量。

命卦對照表。（圖／旺好運提供）

▍3.祈福時間和疏文

農曆二月初二白天為佳，準備祝壽供品，以及綁好結的「五色姻緣線」，至土地公廟祈福，向土地公唸誦報名「祈求姻緣」疏文後，將「五色姻緣線」過香爐。

「奉香拜請，福德正神在上，信士⚪⚪⚪，民國⚪年農曆⚪月⚪日⚪吉時生，現居地址⚪⚪⚪⚪，今日福德正神聖誕，信士誠意拜壽，敬備：豐盛供品⚪，金銀財寶⚪，佈施收據⚪一份，五色姻緣線一條打⚪結。

祈求以福德正神之神威廣大，信士⚪⚪⚪欲求姻緣，請求土地公為信士轉介「求姻緣」通報「月老星君」，為弟子牽成良緣，賜弟子「五色姻緣線」，置放住家臥房「壬寅流年桃花位(正東方)」，助弟子意中人早現，以繫正緣，結成正果。若蒙恩澤達成，願行功造德，利己利人，必當回報⚪⚪⚪，以謝神恩。

恭請福德正神鑒納

天運歲次壬寅年二月初二日 信士⚪⚪⚪敬拜上申」

▍4.安置姻緣線

回家後將雙數枝花置於花瓶內，置放住家臥房壬寅流年桃花位(正東方)，並使用過香爐的「五色姻緣線」將雙數花朵枝綑綁一起。正東方桃花位需打掃乾淨，照燈焚香，或使用精油薰香噴霧亦可；需時常換水，花凋謝前需更換新花，並用同一條五色姻緣線捆綁，使用此法到年底，可讓意中人現身，若達成所願記得需答謝神明。

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