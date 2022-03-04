美國拜登總統派前參謀首長聯席會議主席穆倫所率領的跨黨派使團日前訪台，並拜會總統蔡英文、國防部長邱國正等人。無黨籍立委高金素梅昨(3日)下午在臉書發表看法，她說，看看烏克蘭總統澤倫斯基在軍事衝突前後對朋友的期待和落空，「我想，我們真的應該步步為營」。

穆倫率領美國防及國安高層旋風式訪台二天，在俄烏戰情緊張時刻，穆倫表示，他領導私人代表團前來對美台重要夥伴關係表達支持，在美國這股支持的力量不斷延續，而且增長。總統蔡英文2日上午接見美跨黨派代表團時表示，全球密切關注烏克蘭情勢，拜登特派使團來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石，凸顯台灣在國際及區域安全上的角色，國際民主社群必須更加緊密團結。

對此，高金素梅表示，美國代表團的來訪，理所當然地被民進黨政府形容成「台美關係堅若磐石」。美國的政治動作受到民進黨政府的高度讚揚，並藉以安慰、激勵受到美國戰爭宣傳而心神不安的民心。但是，看看烏克蘭總統澤倫斯基在軍事衝突前後對朋友的期待和落空，我想，我們真的應該步步為營，保持冷靜才是正確的態度。

高金素梅指出，為了安居樂業，為了下一代，追求和平，理所當然，誰想拿戰爭當作檢驗忠誠的武器，誰就是我們真正的敵人。