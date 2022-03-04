大陸國家發改委會3日表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自3日24時起，大陸國內汽、柴油價格每噸分別提高260元（人民幣，下同）與255元。折合每公升價格來看，大陸全國平均92汽油、95汽油及0號柴油分別上調0.2元、0.22元、0.22元，大陸中國成品油價已來到「五連漲」。

卓創資訊成品油分析師鄭明亞指出，本次調價政策落實後，消費者用油成本繼續增加。按照油箱容量爲50L的家用轎車爲例，加滿一箱92號汽油多花10元，95號汽油多花11元。

卓創資訊成品油分析師徐娜也指出，此次成品油價調漲主要受到俄烏地緣局勢不斷升級影響，歐美等開始限制俄羅斯石油進口。當俄羅斯石油供應中斷。國際油價在以上因素影響下連續上漲，目前已經站上每桶110美元關口。

根據中新網報導，觀察油耗方面，以月跑2000公里、每百公里油耗在8L的小型私家車爲例，到下次調價期間3月17日之前，消費者用油成本將增加15元左右。

而物流行業以月跑1萬公里，每百公里油耗在38L的斯太爾重型卡車爲例，在下次調價之前，每單輛車的燃油成本將增加約391元。

伴隨大陸國內油價「五連漲」將使消費者用油成本顯著增加。據卓創資訊統計，汽、柴油這波連漲已累計每噸分別上漲1265元、1220元，折合每公升92汽油、95汽油、0號柴油分別上漲0.99元、1.05元和1.04元。