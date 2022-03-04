俄羅斯入侵烏克蘭，雙方爆發激烈軍事衝突，歐美各國紛紛祭出經濟制裁牽制俄羅斯的行動，歐盟也決定將7家俄羅斯銀行排除在SWIFT全球銀行支付系統外，以限制其國際雙向貿易的發展，不過兩大銀行Sberbank與Gazprombank未遭到制裁，主因在於這兩家銀行是俄羅斯能源產業與歐洲密切來往的主要銀行，若切斷聯繫反而對歐洲國家造成巨大影響。

綜合外媒報導，Sberbank是俄羅斯最大的金融機構，擁有俄羅斯銀行業總資產的30%及儲蓄總額的50%，天然氣工業銀行Gazprombank則是俄羅斯天然氣公司的子公司，與多家俄國能源巨頭關係密切。

報導指出，Sberbank與Gazprombank未被排除在SWIFT系統外，突顯歐盟仍擔憂全面孤立俄羅斯帶來的反效果，尤其俄羅斯是能源出口大國，過於強硬的手段可能招來俄羅斯限制能源出口量的報復，將嚴重打擊歐洲經濟。

俄羅斯是全球最大天然氣生產國也是全球第三大石油生產國，而歐洲天然氣的來源有4成是來自俄羅斯，因此若歐洲與俄羅斯的能源支付因制裁出現異常時，恐讓本就相當昂貴的天然氣價格繼續漲價，推升通貨膨脹數據，進而拖垮當地的經濟活動。

Sberbank雖未被歐盟踢出SWIFT系統，但該公司周三宣布將自行退出歐洲市場，因歐洲分行出現不正常的大量現金流出，且銀行及分行員工安全受威脅，決定撤出歐洲市場。不過他們也強調，銀行的資金及資產仍足夠支付存戶。