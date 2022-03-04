網紅鳳梨和女友歐菈感情穩定，近來受訪表示兩人是「開放式關係」，還表示「看誰先懷孕先跟誰」，引來網友私訊謾罵，女友更是出面緩頰「節目效果，請勿認真」，但他也決定不忍了，直接霸氣反擊網友：「我單純就是一個性愛博士」。

對於表示與女友是「開放式關係」遭砲轟，鳳梨強調「我是男人，不是聖人，更不是兩性專家，我單純就是一個性愛博士」，強調不要什麼事情都只看表面，畢竟西裝筆挺的衣冠禽獸大有人在，至於自己的感情世界及人生，不是由任何人做決定，強調若自己是對感情很不專一的人，為何沒有受到任何風吹草動影響，讓他無奈表示：「不覺得這整件事很莫名其妙嗎？」

鳳梨強調自己並非在計畫中被包裝出來且訂定人設的公眾人物，只是剛好在一個時機點被大家認識，並且為各位生活中增添樂趣，與其有那麼多時間及精神融入在網路中，不妨走回現實多看看真正的他究竟在做些什麼，也感謝所有人關心他感情世界的人，但還是希望能保有自己的隱私。

昨(3日)因興達電廠開關廠事故，引發全台大規模停電，讓所有人怨聲載道，鳳梨則在臉書發文「我剛剛嘗試用愛發電，愛完了，失敗了，現在黏黏的要去洗，才發現我家是電熱器」，因此趕緊向網友求救，還強調：「急…在線等…」，引起粉絲關注，紛紛留言：「水溝蓋打開去水溝洗一下是可以的」、「不夠用力去愛，再繼續努力，用力」、「愛的熱能如此濃烈洗冷水澡man一下」。