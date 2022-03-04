台北地檢署2020年雷厲風行偵辦朝野立委收賄案，其中無黨籍立委趙正宇，雖然收賄部分獲不起訴確定，仍因有170萬元財產來源交代不清及逃漏稅，遭檢方依《貪污治罪條例》財產來源不明及違反《稅捐稽徵法》罪嫌起訴。4日他前往台北地院出庭，特地提早至少半小時進入法院，刻意躲避媒體拍攝。

今天趙正宇的律師團，也加入了全案上次開庭時，立委蘇震清新委任的律師、前特偵組檢察官楊榮宗，而在熟悉檢方辦案的楊榮宗操盤下，律師團也開始攻擊檢方，認為相關卷證與起訴內容並不相符，質疑這些卷證的證據能力。

前年檢調偵辦立委收賄案時，在趙正宇桃園市八德區住處當場起出現金920萬元，後來釐清是是仲介土地買賣的佣金，仍涉嫌逃漏68.2萬餘元的個人綜合所得稅。而他被起訴後，不久便主動前往國稅局桃園分局補稅，並依法繳清滯納的罰鍰。

另外，檢調偵辦立委收賄案時，還查出趙的辦公室主任林家騏，涉嫌利用趙正宇立委職權，向陳姓殯葬業者製造施壓營建署及陽明山國家公園管理處，將新北市金山區某土地劃出國家公園管制區的假象，藉此詐得1100萬元，也一併遭檢方依冒用公務員名義詐欺取財罪嫌起訴。