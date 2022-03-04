立法院通過「海空戰力提升特別預算」，其中採購「雄昇飛彈系統」，國防部首度公開表示，這型彈為「地對地巡弋飛彈」，屬遠距精準武器。國防部長邱國正今天表示，我們發展的武器、裝備，都著眼於台澎防衛作戰，只要有利，都會盡力去研發與獲得，至於數量與性能，有必要的話，專業人員會討論，但對外他不做表述。

根據國防部最新送到立院的書面報告指出，雄昇飛彈與雄二飛彈是共用生產線，兩者合計的年產量能目前為81枚，在中科院飛彈量產廠房今年6月完工啟用後，未來年產兩者合計可提高到131枚。

媒體詢問，是否意味將執行「刺蝟台灣」戰略，國防部長邱國正今日上午赴立院備詢前受訪表示，本來就要有防衛固守，任何武器裝備，只要對台灣有利，當然也需要考量數量。媒體追問，雄昇飛彈屬於地對地巡弋飛彈，將更精準鎖定目標，邱說，國防部講出來的話茲事體大，他不在這邊討論。

至於向美國採購單兵攜行刺針飛彈，原訂最快2019年底就能開始交貨，但至今首批飛彈還未交貨，邱國正說，沒有這個顧慮，大家都如期在做。

中共解放軍3艘軍艦昨天出現在台東蘭嶼外海，邱國正說，國軍部隊從早到晚都有監控與掌握台灣周邊的海空域，但要做什麼反應，會視狀況而定，他不能動不動發布，讓大家搞得雞飛狗跳，國防部承擔這個壓力，也會應對，不會隱而不報，會適切表達，不過，國家安危茲事體大，不能開玩笑，他不會信口開河，要對國軍有信心。

此外，正在訪台的美國前國務卿蓬佩奧，被問到台海若出事，美軍是否出兵助台，僅低調回應稱「是需要仔細考量的問題」，邱國正強調，任何國家講的話，都參考，但國家是自己的，要自己防衛，千萬不要認為別的國家一講什麼話，就好像信心滿滿，結果沒講話，自己就覺得很弱，沒有必要這樣，自己的國家永遠是中華民國領土，要自我來防衛，不要依賴任何外援。

談到國民黨立委吳斯懷本會期在外交國防委員會，邱國正說，他沒有什麼疑慮，以前吳斯懷跟他在軍中，也是他的老長官、學長，他清楚吳斯懷的行事風格，而吳斯懷是很謹守分際的人，會跟吳斯懷好好協調合作，誠如對一般立委一樣，朝這方面持續來做。