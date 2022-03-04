經濟部長王美花年初曾保證「不缺電」，還誇口賭雞排，昨日就發生高雄興達電廠事故，全台549萬戶，經台電全力搶修，中午12時僅復電7成，直至晚間21時31分才全數復電。

鴻海創辦人郭台銘在去年公投結束後說「明年一定缺電」，未料郭董神預測，才過不到3個月就全台大停電。王美花昨日晚間召開記者會宣布補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費打95折，停電6小時以上電費打9折，仍不能平息要部長請雞排風波。

由於經濟部將事故肇因歸咎於人員疏失，編號3540開關存在水氣，因此將開關內的絕緣氣體六氟化硫抽離進行檢查，但隔日相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障，並引發連結至龍崎超高壓變電所的發電機組全數跳脫。

王美花表示，昨天是台電操作錯誤造成電力不足，而非缺電問題。朱學恆在臉書開酸「王美花說不是缺電啦，好啦沒有雞排大家可以回家去了」。

立委林為洲昨天先呼籲「王美花如果不下台，欠的雞排請記得還」。今再加碼「部長不發，我來發啦」，3日下午1時要在經濟部門口發303份雞排。