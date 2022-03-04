一名王姓男子假冒成某知名女性內衣公司推銷員，在網路上隨機尋找女子，以填問卷就可以獲3000元的好康，騙3名嫩妹自拍穿內衣、裸胸照片，取得照片後竟恐嚇女方若不與他發生性行為就要散布裸照，幸好3名嫩妹遭受威脅，仍拒絕和他性交，法官痛批王手段令女子飽受精神折磨，依詐欺、強制等罪判他3年6月，可上訴。

根據判決內容，王男自民國107年1月間某日至108年6月27日前之某日止，透過社群網站Facebook、手機通訊軟體LINE或交友軟體Beetalk等方式，向不特定女子發送訊息，自稱為某大女性內衣公司之內衣推銷員，佯稱要做內衣問卷，並以每份問卷完成後可得報酬新臺幣3,000元為由，誘騙女子填答問卷。

但王男與一名A女辣妹取得聯繫後，要求她自行拍攝穿內衣及裸露上半身之照片先進行初步檢視是否適合何資格，Ａ女信以為真，立刻穿著內衣及裸露胸部之照片傳給王男。

但王男為了與Ａ女有進一步接觸，又偷偷創設另一虛擬身分，並佯稱是透過內衣推銷員引介紹想認識Ａ女，但女方並無意願，並這時王男又利用內衣推銷員身份，一定要與先前介紹的男子發生關係，否則就要將A女的內衣及裸露上半身之照片散布出去，但仍遭到A女拒絕。

王男眼見無法得逞，又利用同樣手法另外兩名女子取得裸照。甚至逼其中1人裸露上身視訊讓他自慰，並恐嚇若不肯就要把照片PO上網散布出去，女子因為過於害怕只好同意，王男卻趁機將視訊擷取存放。

受害的3名女子先後向警方報案，讓警方驚覺有不肖之徒藉女孩想找工作的機會，意圖性侵女子，於是進行偵辦，竟然發現竟然是同一人進行犯案，循線將王男逮捕。

王男於偵查中辯稱，雖然有用Ａ女之裸露照片要脅被害人Ａ女為進行性行為，且雙方有見面，不過雙方在旅館外見面後，其即離去，並未發生性行為。

法官審理後，審酌王男佯裝內衣業推銷員身分，並以接受問卷可獲報酬3,000元之手法，訛詐女子陷於錯誤而同意自行拍攝裸露私密部位之照片、影片傳送被告，且更於取得照片後，以此相脅，強制女子行無義務之事，使女方因恐裸露私密部位之照片外流而飽受精神折磨，造成身心難以磨滅之傷害，依詐欺、強制等罪判他3年6月，可上訴。