全台不只人口老化，住宅也有老化趨勢，依據內政部房屋稅籍統計資料，全台住宅平均屋齡31.0年，總共有896.5萬宅，其中有50.1%的住宅屋齡超過30年，六都中住宅老態最明顯的是台北市，平均屋齡36.2年，有71.2%的住宅屋齡超過30年，意外的是離島的澎湖居然屋齡最大，跌破眾人眼鏡。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，雖然危老重建啟動後，加速台北市等都會區老宅重建，但權利整合費時，趕不及住宅老化速度，平均屋齡依然偏高。

綜觀房屋稅籍住宅屋齡分佈資料，六都平均屋齡在30年上下，平均屋齡最年輕為桃園市26.6年，全桃園市僅34.4%的住宅屋齡超過30年；台中市及新北市平均屋齡逼近30大關，台中市28.7年、新北市29.9年；台北市平均屋齡36.2年，不僅是六都屋齡最高的，全台住宅平均屋齡最高排行第五高；台南市及高雄市的住宅也有偏老現象，台南市平均屋齡33.2年，有50.7%的住宅屋齡超過30年，高雄市住宅平均屋齡31.9年，全市有51.6%的住宅超過30年；此外，全台平均屋齡最高的五個縣市，平均屋齡都在36年以上，最老為澎湖縣42.1年，是全台唯一平均屋齡達4字頭的縣市，第二到第四高齡分別為雲林縣38.7年、嘉義縣38.1年、南投縣36.4年。

郎美囡分析，新興重劃區及新市鎮較多的區域，平均屋齡老化的現象較輕微，如桃園市近幾年從航空城到軌道建設，以及企業在園區設廠、物流業進駐布局的話題不斷，各個重劃區推案熱烈，為房市注入新血，降低平均屋齡，買方在桃園市有相對多的新屋可選擇；而台中市及新北市近幾年住宅新案量體也不小，市場買氣熱絡更增進新建案推動的速度，儘管住宅數量居六都前三大，屋齡超過30年的住宅比例還在五成內；至於台南市及高雄市雖然房市買氣高，但新案較侷限在部分區域，整體老宅的比例仍偏高。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，老屋多、價格較低，且坪數實在，儘管住宅結構上可能存在風險，仍舊是多數買方的主要選擇，建議買老宅著重地段，能有較理想的貸款條件，轉手或等待開發的機會大，也提醒評估是否有房價之外的隱藏成本，以免資金被修繕費用卡住。