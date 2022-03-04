台灣證券交易所將於3月8日召開有價證券上市審議委員會會議，審議采鈺(6789)申請股票上市案。

采鈺實收資本額29.32億元，主要產品有彩色濾光膜、微透鏡及光學薄膜技術製程服務，2021年稅前淨利27.04億元，每股稅後盈餘7.41元。

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