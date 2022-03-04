儘管惠譽和穆迪將俄羅斯主權債務評級調降到垃圾等級，周四盧布兌美元的匯率幾乎沒有改變，持續在歷史低位，然交易波動仍大。

俄羅斯入侵烏克蘭，已讓俄羅斯金融體系陷入混亂，俄股周四續關閉，主權債券交易量幾乎為零。

盧布兌美元在莫斯科的交易，從周三的106.02盧布到周四的106.01，幾乎沒有變化，然而盤中一度大跌到118.35盧布。

盧布兌歐元周四再跌1.9%，來到117.60盧布；而當日一度跌破125大關。

在外國交易市場，盧布跌9.1%，為110盧布兌1美元；其它平台的報價約117盧布。

Allspring全球投資的資深策略師Brian Jacobsen說，當英國央行和歐洲央行停止發布盧布匯率報價之後，交易就很清淡。買賣報價的價差，是衡量流動性的指標。戰事拖越久，對俄羅斯經濟的傷害就越多；盧布的賣家將越來越感到絕望，而潛在的買家則越來越猶豫要不要持有盧布。

摩根大通預計，俄羅斯經濟在第二季將萎縮35%。

俄羅斯央行也對個人的外匯交易抽取30%佣金，此舉似乎在抑制對美元的需求，但是沒有產生立竿見影的效果。

央行也在周四指出，將不會透露黃金和外匯持有的變化。由於西方的制裁，目前俄羅斯央行的部分外匯和黃金遭凍結。

俄國財政部也表示，今年將停止購買外匯和黃金；此舉也在舒緩盧布面臨的壓力。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，盧布已經跌了近30%。分析師認為，盧布仍將保持高度波動性。

俄羅斯政府也已經命令本國出口商，將8成的外匯營收轉換為本國貨幣，為試圖支撐本幣。但是仍可見一般民眾在銀行排隊要購買美元。

目前俄羅斯境內也有大量外國資金被困住。政府試圖阻止俄羅斯股票和債券的外國持有人去出脫這些資產。由於俄羅斯央行禁止對外國人支付，周三到期的俄羅斯OFZ政府債券的票面利息僅對本國人支付。

另外，俄羅斯暫時禁止俄羅斯企業對國外股東派息，但並未說明限制措施將持續多久。