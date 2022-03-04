連續四年獲頒「最嚮往的金控公司」優等獎，深受財金保險畢業生青睞的合庫金旗下合庫銀行，4日宣布今年將擴大徵才，再祭出高達300名職缺，希望網羅各領域優秀畢業生，合庫今年首波徵才已於年初辦理，第二梯次則配合畢業季，招募儲備菁英、一般金融、理財、資訊及電金等各類人才，徵才類別多達17項，共計招募300人，起薪最高可達58K。

合庫對此次的徵才說明，只要學士以上畢業即可報名，有149個名額的一般金融人員，各項薪資福利合計一年上看75萬元；而碩士以上學歷、英文程度達約當英檢中高級以上的畢業生，則可報考有45個名額的儲備菁英，薪資、福利、獎金等收入合計可達將近百萬元，進行後將接受訓練，透過實務歷練增強金融專業，可在短短兩年內成為合庫廣大海外佈局中的菁英。

而針對具有經驗的轉職者，合庫預計錄取包含理財、資訊及環境工程人員等職缺，號召各領域人才加入合庫行列。

本次合庫銀行招考委託台灣金融研訓院辦理甄試事宜，報名期間預計自111年3月28日起至111年4月28日止。

合庫自2月起前進各大學院校舉辦校園徵才活動，向青年學子介紹各類職缺及完善的待遇福利制度。為了讓畢業生深入了解合庫，合庫再度大規模舉辦校園徵才，預計參加包含臺大、政大、清大、成大等大學徵才博覽會，並規劃在2月到4月間巡迴全台舉辦企業說明會，由各校於合庫任職的學長姊們，進入校園直接與學弟妹面對面交流及分享工作經驗，並透過行員真實故事影片，介紹合庫幸福企業的樣貌。

合庫銀行指出，身為歷史悠久的大型指標性銀行，在董事長雷仲達的帶領下，獲利屢創新高，金控母公司去年全年度稅後盈餘成長23.65%，首破200億元大關，合庫銀獲利亦創下歷史新高，並將獲利成長的果實與員工共享，員工年終獎金(含員工酬勞)平均約8個月，且今年為員工調薪4%，再加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6%以上，幸福企業之名可謂實至名歸。

除了節節高升的業績表現之外，雷仲達董事長也非常重視員工福利，包含開辦員工持股信託、提高生育津貼補助、為員工投保防疫及疫苗接種險、實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假等，種種措施讓合庫金控在今年最新的全國財金保險系所畢業生就業意願大調查結果中，連續四年獲頒「最嚮往的金控公司」優等獎，深受財金保險畢業生青睞。