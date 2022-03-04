2022年2月台灣採購經理人指數PMI 58.8，帶給市場一項驚喜！調研單位中華經濟研究院4日表示，經季節調整後的台灣PMI已連續20個月呈現擴張，2月指數回升2.6個百分點，主要推升力量來自新增訂單指數攀升6.0個百分點，更是近期以來最明顯的回升速度。

中華經濟研究院長張傳章表示，2月的工作天數很少，扣除農曆春節與 228 假期僅15個工作天，惟PMI五項組成指標中，新增訂單、人力僱用與存貨擴張，生產等四項轉為擴張，除了新增訂單明顯增加，經季調後的生產指數亦僅只有1個月緊縮，2月隨即躍升9.7 個百分點轉為擴張。

對於未來景氣，張傳章以製造業的「未來六個月展望指數」為證，2月續揚5.4個百分點至65.1，為 2021年 8月以來最快擴張速度，顯示製造業接下來的景氣，在廠商眼中是有能見度的。

雖然此次廠商問卷是在俄烏開火之前，張傳章表示，應無法完全反映戰事對製造業斷鏈的衝擊，不過，可以估測，應不會像新冠疫情衝擊般的嚴重，且企業目前的安全庫存量，遠高於農曆年前戰事爆發之前，「不必把景氣看的太悲觀，但要持續觀察！」

中華經濟研究院助研究員陳馨蕙則提醒，新增訂單或許已不是廠商最在意的，存貨、售價，以及毛利潤，才是廠商在意的。