俄烏戰爭開打以來，情勢瞬息萬變，股市起伏加大。根據統計，近代的波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、克里米亞戰爭時期，台灣加權股價指數在事件發生後一個月就已經差不多恢復，甚至有明顯反彈。法人建議投資人，此時應持續定期定額，投資創造微笑曲線。

根據元大投信統計，近代的波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、克里米亞戰爭時期事件發生後六個月的漲幅最低有11％，最高則有73％。一來說明非經濟因素的事件影響短暫；二來也說明台灣企業的國際競爭力，在紛擾過後具有絕佳反攻動能。

元大投信表示，因此市場出現風波時，長期投資人持續定期定額的紀律仍是對抗不可知風險最佳解，甚至以「日日扣」來分散逢低加碼風險、加減碼扣款功能等有機會為自己提高報酬表現。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，全球經濟持續回升，支持外需擴張，加上全球新科技應用蓬勃發展，台灣科技業供應鏈具領先優勢，長線投資價值不言而喻。而台灣企業中配發高股息、產業大型龍頭企業不但是多數投資人長期存股最愛，短線市場震盪時期更凸顯其中流砥柱。這也說明元大台灣高股息優質龍頭基金報酬及配息表現令投資人滿意，是台股基金定期定額熱門標的。