IHS Markit副董事長耶金（Daniel Yergin）表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能對能源市場造成嚴重衝擊，規模堪比1970年代的石油危機。

莫斯科是全球最大石油出口國之一，美國與盟友對俄國金融系統的制裁，已使銀行、買家和海運對俄羅斯原油的強烈反彈。

同時身為能源市場歷史學家耶金指出，即便俄羅斯能源並未在美國等國的制裁範圍內，但俄國石油勢必不斷流失市場。他提到，俄羅斯石油與煉油產品的單日出口量達750萬桶。

耶金說：「在物流上將出現很大的中斷，人們開始爭搶石油。這是供應危機，也是物流危機、支付危機，規模可能堪比1970年代。」

他認為，雖然能源並未特別遭受制裁，但事實上制裁已將俄羅斯石油擠出市場，因為銀行、港口、海運業者都不想與制裁牽連，使買家對俄羅斯石油有所顧忌。

摩根大通估計，66％的俄羅斯石油正苦於尋找買家，倘若俄羅斯石油持續受阻，年底前油價可能上看每桶185美元。