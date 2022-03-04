俄羅斯攻打烏克蘭邁入第9天，俄烏第二輪談判仍未取得實質成果，雙方看不到停火曙光。財信傳媒董事長謝金河分享自己在微博上看到的文章，直指俄烏戰爭已無任何懸念，俄羅斯總統普丁有「十敗」之實，並提到俄羅斯的經濟力原本就不強，經過這一役可能傷更重，一步步把俄羅斯逼入困窘的道路。

謝金河在臉書分享，該文章中細數「普丁十敗」，其中點出，全球共同制裁俄羅斯，造成盧布兌美元大貶，俄羅斯股市大跌五成，停止交易，俄羅斯的經濟力原來就不強，經過這一役可能傷更重。

一、是在道義，烏克蘭對俄羅斯毫無威脅，普丁發動殲滅性作戰。

二、在宣傳，普丁以舉國之兵，打滅國之戰，很多士兵都不知為何而戰？有的人以為是在演習，在烏克蘭街頭，俄羅斯阿兵哥被大嬸、大叔指著駡，不知道如何應對。

三、是戰略，一開始就擺明把對手打成措手不及，像克里米亞戰爭一般，迅速攻城掠地，扶持傀壘政權，如今反深陷泥沼中。

四、在後勤，俄羅斯士兵的軍糧是2013年的過期餅乾，陳年坦克，不打披著虎皮嚇人，一打空空如也，烏克蘭民眾拖去當廢鐵。

五、士氣，軍隊不知為何而戰，在烏克蘭街頭，坦克沒有油，士兵還去向民眾求油。

六、在用人，普丁身邊的諤諤之士不見了，都是阿諛奉承的人。

七、外交，這次俄羅斯發動戰爭，幾乎成了全人類的公敵，這次聯合國制裁俄羅斯，連中國都只能投棄權票，更奇妙的是，普丁把原本四分五裂的歐洲及北約組織團結起來了。

八、經濟，這次全球共同制裁俄羅斯，造成盧布兌美元大貶，俄羅斯股市大跌五成，停止交易，俄羅斯的經濟力原來就不強，經過這一役可能傷更重。

九、用兵，綿延64公里的坦克大軍，完全曝露在外，如果無人機攻擊，可能形成一條火海。

十、在統帥，普丁的戰爭概念可能仍停留在20年前，他不知現代金融戰、科技戰和網路戰的可怕。

這次俄烏之戰，俄羅斯戰死的士兵，撫卹金只有11000盧布，大約100美元，現在烏克蘭宣布投降的俄羅斯軍人可以拿到500萬盧布。本來可能一天就結束的戰爭，現在變成持久消耗戰，而烏克蘭來自全球的支援愈來愈多，普丁壓力也愈來愈大。