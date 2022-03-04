美國前國務卿蓬佩奧前晚抵台，蔡英文總統昨(3日)頒授美國前國務卿蓬佩奧「特種大綬景星勳章」，並預告過去兩年連續舉辦的「台美經濟繁榮夥伴對話」，今年將再次召開。傳出蓬佩奧被問到台海若出事，美軍是否出兵助台，僅低調回應稱「是需要仔細考量的問題」，對此，國防部長邱國正今(4日)表示，任何國家講的話，都參考，但國家是自己的，要自己防衛。

正在訪台的蓬佩奧昨與台灣工商學界人士進行閉門會談，傳出席間被與會者問及，台海若出事，美國是否會出兵助台，他則低調回應「是需要仔細考量的問題」。

對於蓬佩奧的說法，邱國正上午赴立法院備詢前受訪時表示，任何國家講的話，都參考，但國家是自己的，要自己防衛，千萬不要認為別的國家一講什麼話，就好像信心滿滿，結果沒講話，自己就覺得很弱，沒有必要這樣，自己的國家永遠是中華民國領土，要自我來防衛，不要依賴任何外援。