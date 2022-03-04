2022年兩會開幕在即，根據《新京報》引述大陸全國人大代表、步長製藥總裁趙超4日表示，今年將在兩會上建議中醫藥納入國家傳染病防治體系等多個提案。

在《關於把中醫藥納入國家傳染病防治體系、讓中醫藥發揮更大作用的建議》中，趙超指出近兩年，中醫藥成為抗疫「中國方法」的重要組成，特別是中醫藥治療新冠肺炎發揮的核心作用正是有效降低轉重率，在早期介入，能顯著降低輕症病人發展為重症病人的幾率。

根據數據顯示，大陸新冠肺炎確診病例中，有7萬4187人使用了中醫藥，占比91.5％，其中湖北省有6萬1449人使用中醫藥占90.6％。從臨床療效觀察顯示，中醫藥總有效率達到了90％以上。

趙超表示，當前中醫藥常規未納入國家傳染病防治體系，國家也未建立中醫藥防疫研究體系，大陸所有傳染病醫院沒有一家可收治傳染病的中醫院和研究傳染病的中醫研究機構，疫情發生時中醫醫療機構只能以協作單位方式參與部分臨床和研究工作。

對此，趙超提出四點建議。第一是發不《關於進一步推動中西醫並重的指導原則和實施辦法》，以法規形式確定各級政府對中醫藥經費占衛生事業經費的比例，並要加大對基層社區中醫醫療機構的建設。

第二是在全國遴選並重點建設中醫藥防治傳染病臨床定點醫療機構，建立中醫藥傳染病研究體系。三是優化中醫藥防治傳染病的工作預案，建立專家諮詢機制。

第四是在國家科研創新體系中，切實提高中醫藥研究經費投入的占比。