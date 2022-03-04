全台昨無預警大停電，大批民眾在網路上回報災情，對此，有一名網友好奇詢問，都停電了為什麼還有網路？引起網友熱烈討論，內行網友則給出答案說，因為各家電信的行動基地台多設有不斷電系統的備援電力（UPS），只要停電時間沒有太久的話，網路訊號就不會受影響。

一名網友昨在PTT上發文說，昨天全台突然大停電，但卻沒有斷網，在家用手機都還是有網路，而且訊號幾乎是滿格，到底為什麼啊？難道是基地台用電量不大？還是各家電信的基地台有獨立的電路、分開供電呢？

不少網友看了也好奇背後原因，「用愛發電啊」、「人民有愛吧」、「應該還是蠻多地方沒停電的」、「可能電信公司剛好沒停電」、「大樓上有基地台，雖然突然大停電，但大樓有柴油發電供公共設施用，因此還是有正常網路，訊號還是5G的」。

另有內行網友則說，行動基地台多有不斷電系統的備援電力（UPS），若突然停電系統就會自動接上，只要能在半小時或1小時內恢復供電，網路訊號就不會受影響，但若停電時間太長、備援電力用光，就會出現網路不穩、無訊號的狀況。「重要設備都有UPS，但電池通常撐不了多久，停太久一樣要關機」。

不過，也有少數網友留言哀嚎說，停電以後雖然有網路但速度超慢，網頁幾乎開不起來，甚至還有人說，隨著停電的時間越久，最後就斷網了。「家人在台南市中心斷網4小時」、「網路完全跑不動啊」、「高雄中華停電的時候，網路也是慢到哭，電來了馬上滿格順跑」。