3日台灣再次發生大停電事件，各界要求經濟部長王美花下台負責，王美花今日赴立院備詢，被媒體問到咎責問題時表示，將於3日內提出改善報告，並向國人表達最深歉意。

王美花也說，會盡快把事情釐清，責任問題，行政院內會再做處理，大家都會虛心檢討，真正檢討問題。

鴻海創辦人郭台銘日前斷言台灣一定會缺電，王美花則賭雞排保證不缺電，王美花沒有回答這個提問，快閃進入議場。