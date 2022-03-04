0303大停電 王美花：3日內提交報告 10:492022/03/04 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日台灣再次發生大停電事件，各界要求經濟部長王美花下台負責，王美花今日赴立院備詢，被媒體問到咎責問題時表示，將於3日內提出改善報告，並向國人表達最深歉意。 王美花也說，會盡快把事情釐清，責任問題，行政院內會再做處理，大家都會虛心檢討，真正檢討問題。 鴻海創辦人郭台銘日前斷言台灣一定會缺電，王美花則賭雞排保證不缺電，王美花沒有回答這個提問，快閃進入議場。 0303全台大停電 黃偉哲：除追究責任更要避免再重演 0303全台大停電 侯友宜：用人為疏失搪塞是不負責任的政府 #王美花 #大停電 #日內 #檢討 #立院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 品觀點｜王美花不認缺電不請雞排 林為洲今發送303份 10:332022/03/04 政治 大停電 廣隆UPS電池受惠 04:102022/03/04 證券．權證 再次大停電 蘇貞昌：加速三接外推 09:412022/03/04 政治 影／全台大停電藍委怒了 包圍發言台怒轟王美花：不要雞排 立刻下台 10:462022/03/04 政治 政院稱停電≠缺電 在野批政府謊言被戳破 04:102022/03/04 政治要聞 藍委請吃「跳電雞排」 王美花低頭看資料忽視 11:142022/03/04 政治 《經濟》303全台大停電 初判操作人為疏失 08:182022/03/04 財經 大停電王美花官位穩 KMT青年軍赴經部諷「顧太太」不用下台 11:142022/03/04 政治 要求王美花下台 賴士葆酸：後台夠硬位置會越換越好 10:542022/03/04 政治 王美花發文詳曝大停電原因 「水電工」登門嗆一句 網全跪了 08:002022/03/04 政治 扁喊話王美花下台 藍委：民眾不會要求部長立刻滾蛋 10:062022/03/04 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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