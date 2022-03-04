高雄興達電廠3日發生設備事故造成全台大停電，549萬用戶受影響，國民黨立委要求經濟部長王美花（後排中）下台負責，王4日出席立法院會時遭到藍委圍勦，請吃「美花牌欠電雞排」。（張鎧乙攝）

高雄興達電廠3日發生設備事故造成全台大停電，549萬用戶受影響，國民黨立委要求經濟部長王美花（後排右）下台負責，4日並在院會癱瘓議事，行政院長蘇貞昌（後排左）休息時經過王的座位，兩人短暫交談。（張鎧乙攝）

行政院長蘇貞昌今率領行政團隊赴立法院施政報告，蘇貞昌上台報告前，國民黨團針對昨天全台大停電事件，手舉標語高喊「院長道歉，部長下台」，國民黨團總召曾銘宗表示，跳電頻率越來越高，國民黨團要求昨天跳電造成用電戶損失要全額賠償，此外，政府應盡快檢討能源政策及台電管理問題後提出檢討報告。

立法院今日邀請蘇貞昌進行施政報告，蘇貞昌報告前，國民黨立委紛紛聚集在發言台前，手舉看板及雞排，甚至一度走向蘇貞昌及經濟部長王美花，但民進黨團早有準備，數名民進黨立委圍在蘇貞昌跟王美花前，不讓國民黨立委靠近。

「院長道歉，部長下台！」曾銘宗指出，本月1日竹科才發生跳電，昨天又發生全國大跳電，頻率越來越高，規模越來越大，連前總統陳水扁都看不下去，認為台電董事長、總經理請辭是負行政責任，王美花應該下台負政治責任，因此，國民黨團要求王美花下台。

另外，國民黨主張跳電造成用電戶損失，台電全額賠償，同時政府應該檢討能源政策，2025非核家園看起來沒可行性，政府應該盡快檢討能源政策，並對台電管理問題全面盤點後提出檢討報告。

國民黨立委賴士葆表示，同樣是民進黨執政，2017年時任經濟部長李世光，因為全國大規模停電下台；國民黨執政時的經濟部長張家祝，也因為高雄氣爆事件，時任立委、現任高雄市長陳其邁指責中油問題是經濟部督導不周，張家祝也因此下台，怎麼現在民進黨執政後縮回去，只懲處台電董事長跟總經理，這樣不夠，要有人負政治責任，王美花下台是基本款，希望蘇貞昌認真思考此事。

賴士葆酸，按照民進黨邏輯，王美花請辭後位置會越換越好，尤其王美花是蔡英文總統的愛將，後台夠硬，所以才能賴著臉皮不走；回顧先前大跳電經濟部長下台的案例，王美花怎麼會只有自請處分，連主動提出辭職的勇氣都沒有，注定被人民唾棄。