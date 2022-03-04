威宏-KY(8442)2月營收5.02億元，創歷年同期新高，現有產線排單已排至第三季，今日多頭士氣如虹，股價逆勢揚升，漲幅在1.5%以上。

威宏訂單能見度佳，農曆春節提前開工，推升2月合併營收為新台幣5.02億元，為歷年同期新高紀錄，前2月合併營收達11億元，年增48%。

威宏說，公司現有產線排單已排至第三季，旗下各現有廠區稼動率已接近滿載，將積極展開擴廠計畫，首先將過去因疫情停擺的產線全面大舉招工，補滿既有廠房最大生產動能，並於近期迅速擴大承租柬埔寨3.5萬平方米廠房，最大產能可達60條產線，預計最快上半年即可正式投產，貢獻產能。

威宏越南既有廠房最大可規劃高達80條包袋生產線，過去因疫情僅維持在30條產線上下，目前計畫將依招工情況逐步恢復，而農曆年後南越平陽一帶勞動力回流情況已逐步改善，由於越南生產的效率與成本均優於中國，且廠區仍有足夠土地可再進一步擴廠；泰國則預計在第一季將13條產線全數啟用，目標在傳統生產出貨旺季前將生產佈局完全到位，迎接經濟復甦榮景。

展望未來，威宏樂觀今年營運將可挑戰疫情前的高峰，集團目前訂單量大，且已超過現有產能，威宏將積極快速擴大擴廠計畫，並協調客戶認證新廠。未來將規劃柬埔寨為集團預備吞吐基地，待通過客戶認證後，不僅能擴張生產版圖，同時更能有效做彈性的調度。