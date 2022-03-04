一名白宮官員向NBC新聞證實，在有媒體報導歐洲最大核電廠遭到俄羅斯軍隊攻擊後，美國總統拜登總統已在周四晚間緊急與烏克蘭總統澤倫斯基通話。

烏克蘭政府表示紮波羅熱核電廠在遭到俄軍攻擊後已經冒出濃煙。烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba在推特上表示，俄軍向位於烏克蘭安赫德市（Enerhodar）的歐洲最大核電廠紮波羅熱（Zaporizhzhia）開火，他並表示這座核廠已經起火，「如果它爆炸，規模將比車諾比大10倍！俄羅斯人必須立即停火，讓消防員出動建立安全區域！」

受此消息影響，美東時間周四晚間美股期貨由升轉跌，目前道瓊指數期貨跌188點或0.56%，稍早前一度跌248點或0.74%。標普500指數期貨目前跌0.7%，那斯達克100指數期貨跌0.9%。

國際原子能總署（IAEA）在推特上發表聲明，稱該機構已經獲知紮波羅熱核電站遭到砲擊的報導，也已經與烏克蘭當局聯繫以了解情況。隨後IAEA再度推文表示，根據烏克蘭監管機關提供的信息，目前輻射量並沒有增加。