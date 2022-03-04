俄羅斯軍隊自2日以來封鎖烏克蘭南部港口城馬立波（Mariupol），並且猛烈開火，當地傷亡慘重，一名父親緊緊抱著不幸傷重身亡的青少年兒子，屍布上沾滿血跡，畫面令人心碎。
綜合英國天空新聞網（Sky News）、《衛報》（Guardian）報導，俄軍在馬立波造成的慘重傷亡畫面持續流出，美聯社記者2日在當地一間婦產科醫院拍到一名父親雙手緊抱兒子冰冷遺體痛哭的心碎畫面，死者是一名名叫伊利亞（Iliya）的青少年，畫面顯示他的頭部以下覆蓋著白布，屍布上血跡斑斑，他的父親緊緊抱著兒子的臉，畫面令人鼻酸。
因應大量傷亡，這間婦產科醫院臨時轉為病房。
美聯社記者也捕捉到救難人員為滿身是血的民眾急救的畫面，包括進入民宅為一名白髮蒼蒼的老婦人治療，老婦人的身旁有一灘血；另一名老婦人則是滿臉是血地被送進醫院；還有一名15歲少年阿爾喬姆（Artyom）在轟炸中受傷，腿部大量流血，躺在後車廂等待送醫。
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