湖人隊最近在陣容上做出調整，補進加伯利耶(Wenyen Gabriel)和老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)，裁掉了狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和唐布亞(Sekou Doumbouya)，而狄安卓喬丹沒意外將加入76人，他們因此得終止和考利史坦(Willie Cauley-Stein)的10天短約。

DeAndre Jordan has cleared waivers and will sign with the Philadelphia 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 76ers will terminate Willie Cauley-Stein’s 10-day contract and he will be free to sign elsewhere. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 3, 2022

據名記查拉尼亞(Shams Charania)表示，狄安卓喬丹被湖人買斷已超過48小時，所以76人得以順利簽下他。接著他將與哈登(James Harden)再次聯手，他們曾在籃網隊共事，另外還將和昔日快艇總教練瑞弗斯(Doc Rivers)團員，這對狄安卓喬丹來說或許是好事。

76人近幾年在中鋒陣容頻繁異動，湖人奪冠後先延攬「魔獸」霍華(Dwight Howard)，送走德拉蒙(Andre Drummond)，不過之後放掉霍華，本季又將德拉蒙交易到籃網，而這筆交易中雖然得到大前鋒米爾沙普(Paul Millsap)，但仍在上周與考利史坦簽下10天短約，可見相當執意要填補此位置。

考利史坦僅為76人出賽2場，平均打5分鐘，貢獻1籃板0.5助攻，待不到10天就被球隊裁掉，就是為簽下心儀的狄安卓喬丹。後者本季在湖人初期受重用，但因防守意識不佳，漸漸被霍華取代，留下4.1分5.4籃板0.4助攻數據，命中率67.4%、罰球46.2%，接下來預計成主力中鋒恩比德(Joel Embiid)的替補。