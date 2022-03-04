快到醫院前患者已經恢復意識能自行坐起。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣湖口鄉某羽球館2日晚傳出有球友打球後休息時突然倒地不起，新竹縣消防局指揮中心護士陳怡君進行線上指導，經羽球館老闆與球友接力CPR、救護人員接手電擊下，患者到院前已經恢復意識。

消防局指出，58歲林姓男子2日晚6時許和10名同事在湖口鄉某羽球館打球，經過一陣激戰後，林男坐在一旁休息，未料突然倒地，一旁友人見狀立刻打電話給119求救。

指揮中心護士陳怡君表示，報案人起初表示患者有呼吸，後來又說「好像沒有」，她立刻指導報案人按壓CPR。

不久，新工消防分隊到場後接手，除了持續CPR外也給予一次電擊，患者上車前已經恢復自主性的呼吸，到醫院前能張眼說話。

新工消防分隊員廖韋同從事消防工作1年多，他說是第1次遇到OHCA患者在眼前「活過來」，覺得很有成就感，未來也會持續精進救護技術，拯救更多的患者。

陳怡君表示，DA-CPR(線上指導CPR)成功的關鍵在於報案人能否配合，但過去常見的狀況包括報案人不斷哭泣或情緒失控，也有人害怕不敢接近。

陳怡君說，「空中問診」技巧就是聽對重點手要快，當報案人陳述患者「臉色發白」、「好像沒有呼吸了」，就要合理懷疑患者OHCA，手要快就是按下派遣令的手要快，讓分隊儘早出勤，救人分秒必爭。

陳怡君表示，在無法看到對方的前提下，所說的指令要清楚而明確，例如「把你的手放在患者的胸部上」、「胸部的起伏一上一下算一次（呼吸）」。

另外，當報案人配合指令操作時也要持續的給予回饋，像是「你做的很好，繼續」、「你在救你的同伴，不要停下來」，語氣溫柔而堅定，讓報案人知道有人陪伴。

陳怡君提醒，當發現身邊的人倒下時，要立刻撥打119求救電話，指揮中心派遣員會引導判斷，報案人一定要冷靜，以免錯失救人的良機。

中醫大新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，本案患者為心臟傳導不良所引起的心律不整，目前已拔管轉至普通病房治療，意識清醒且預後良好。

醫師建議這類有心律不整病史的患者，從事高強度運動時要量力而為，並適時休息，一但有所不適就馬上休息，運動時最好要結伴運動，當發生身體不舒服時，才有人可以協助，即時送醫。