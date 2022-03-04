一位印度政府消息人士3日表示，印度對中國電信設備製造商華為的一項稅務調查發現，華為操縱帳簿以減少其在印度的應稅收入。

路透報導，印度財政部並未指明是哪一家公司，僅稱在上月對一家大型電信集團位於印度三個城市的辦事處進行所得稅突擊檢查時，該集團「未能就納稅申報問題提供任何實質性和適當的理由」。

華為在印度的一位發言人沒有立即回應。