華為傳遭印度政府 指控逃稅 11:012022/03/04 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一位印度政府消息人士3日表示，印度對中國電信設備製造商華為的一項稅務調查發現，華為操縱帳簿以減少其在印度的應稅收入。 路透報導，印度財政部並未指明是哪一家公司，僅稱在上月對一家大型電信集團位於印度三個城市的辦事處進行所得稅突擊檢查時，該集團「未能就納稅申報問題提供任何實質性和適當的理由」。 華為在印度的一位發言人沒有立即回應。 5G商用夯 華為擁逾3千件合約 路邊睡覺被豹偷襲 黃狗不滿狂吠 大貓定格變木頭 #華為 #印度政府 #印度 #傳遭 #逃稅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 婚結到一半驚見新郎禿頭 新娘見假髮氣暈秒退婚 10:352022/03/03 搜奇 《國際產業》2022亞洲科技產業 菲律賓、越南、印度帶頭衝 08:012022/03/01 財經 3優勢撐腰 印度基金後市有勁 04:102022/03/03 投資理財 台美印三方合作 在印度舉辦數位醫療國際工作坊 17:002022/03/01 政治 印度神童又中了 預言亞洲國家「有缺電危機」 網驚：台灣？ 10:152022/03/03 生活 印度股債基金 攻守兼備 04:102022/03/03 投資理財 不是盲眼龍婆也非印度神童 網友點名「他」預測俄烏戰爭最準 21:322022/02/26 政治 印度神童最新預言 罕見點出這2天有大事：全世界都難逃 12:062022/03/01 生活 華為進軍封測 最快下半年開展 04:102022/03/03 全球財經 聯合國安理會投票譴責俄 中印阿聯棄權 04:102022/02/27 焦點新聞 照X光驚見完整玻璃杯卡腸道 病患吐真相醫生嚇傻 18:022022/02/28 搜奇 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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