空軍退役中校杜永心遭大陸情治人員吸收，他在2011年到2019年以贈送現金、酒、茶葉、提議招待出國旅遊等方式，拉攏我現役中校希望未來台海發生戰事時「消極不抵抗」，一審及二審都依意圖危害國家安全未遂罪將杜男判刑4年徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

檢方起訴指控，杜永心1994年2月退伍後到大陸經商，被中央軍事委員會政治工作部某科長盯上，多次邀約餐敘後吸收為共諜，要求杜回台發展組織。

杜永心回台後，聯繫曾在陸軍某聯兵旅擔任作戰科長的蔡姓中校，發現蔡中校經濟困難，從2011年到2019年多次以蔡男結婚、買車和蔡母醫療補助等名義，贈送現金20萬元、茶葉、名酒、邀請旅遊等方式籠絡對方。

杜永心取得蔡男信任後，表達願意幫忙引薦中央軍事委員會政治工作部高層給他認識，還表示現階段只要吸收人員潛伏，不用刺探情蒐軍情，但要拿出誠意為中共效忠，若台海發生戰爭採取消極不抵抗作為，但蔡察覺不妥而拒絕。

新北地方法院一審及台灣高等法院二審都認為，杜男身為退役軍官，領有國家俸祿，卻罔顧對於國家應有之忠誠，意圖危害國家安全對象，且反覆邀約之行為次數甚多、歷時甚久之犯罪情節，判處有期徒刑4年，最高法院駁回上訴確定。