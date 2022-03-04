北極殿今年土地公生辦博杯比賽，也準備了可愛小平安龜。(劉秀芬攝)

台南市玉井區北極殿主祀玄天上帝，也有祭祀土地公，每年農曆2月2日土地公生日舉辦乞龜活動，是當地一大盛事，今年再度推出490斤龜王乞龜活動，另外還新推出十幾隻果凍及巧克力做的可愛小龜，只要博得聖杯，就可以把小平安龜帶回家吃平安添好運。

北極殿今年博杯比賽3月4日上午9點開始舉行，廟方準備大龜王490斤，二龜360斤，供信眾擲筊比杯數，活動晚上9點前擲出最多杯的民眾可以把龜王帶回家。今年廟方特別準備的果凍及巧克力做的小平安龜，模樣十分可愛，只要1聖杯就可以帶回家，活動當天還準備平安湯圓供民眾食用。

北極殿管理委員會表示，土地公生日乞龜活動已經舉辦20多年，民眾反應熱烈，每次民眾乞回的龜王，來年還願時，要再請示土地公是否要往上加斤數，因此到前年時，龜王重量已經達1368斤，民眾看了嘖嘖稱奇，搬運時還得動用吊車。

由於大龜王又重又大，去年廟方向土地公請示，是否能將龜王重量減少，最後也獲得土地公同意，將斤數減至470斤，去年龜王得主今年還願時又往上加20斤，所以今年的大龜王有490斤重。

北極殿管理委員會總幹事江承宗說，每此乞龜活動時，吸引眾多鄉親參加，大部分都是附近做生意店家，也有小孩代表父母出來博杯，一舉博得龜王，印象中最多杯是9杯把龜王帶回家。

有店家表示，博得龜王可先恭迎到家中鎮宅保平安，再擇日發送親朋好友，發送的愈廣，緣結得愈廣，希望四面八方財源廣進，生意更興隆；玉井一家飲料店老闆也曾經博得二龜王，除分贈親友，也贈送給弱勢團體做公益。