黃姓建商利用北市捷運局辦理信義安和站聯合開發案，欲放寬周邊道路容積移轉條件，以大批親友名義收購畸零地，一再以假買賣方式，移轉土地所有權登記，達成《土地法》強制土地買賣條件，並墊高土地交易價格，以利市政府徵收或買賣時減免稅額。台北地檢署4日依8個偽造文書罪起訴黃男。

起訴指出，雍國建設開發（現改名為雍國投資）黃姓實際負責人，為了在北市信義路興建桂冠大廈，收購附近部分畸零地，2007年間黃男得知北市捷運局辦 理捷運信義線信義安和站五基地聯合開發案，將放寬周邊道路容積移轉，遂先以妻子、兒子、媳婦、員工等人名義收購這畸零地土地持分。

之後，黃男為達成《土地法》有關「共有土地逾共有人半數及其應有部分合計逾半數即得處分」之強制土地買賣條件，及為墊高土地買賣價格，以利日後畸零地倘若由政府徵收或買賣時減免稅額。

黃將這些借名登記在親友、員工的土地持分，透過不知情的地政士製作不實土地登記申請書、土地所有權移轉契約書等文件，以假交易方式，進行土地分割，移轉土地所有權，再分別向台北市中山、大安地政事務所申請。

而不知情的承辦公務員，則依據黃男等人提供的文件，進行形式審查後，自2014年至2015年間陸續核准相關土地所有權移轉登記，並登載於土地登記謄本，損害地政機關對於土地登記管理之正確性及公信力。案經北檢檢察官接獲檢舉，指揮廉政署調查。