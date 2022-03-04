旺好運風水命理師谷帥臻指出，「土地公」的正名是「福德正神」，農曆二月初二是土地公生日，又稱「龍抬頭」，同時也是「頭牙」日。對許多人而言，土地公可通天達地，幫忙求願者開展事業運與財運，土地公生日便是最佳的求財日，俗語說「頭牙沒做，尾牙空」，就是指做生意求財者若沒做頭牙，土地神便不會特別庇佑，年底尾牙錢財狀況將空空如也。

谷帥臻分享向土地公求財完整的5步驟：

▍1.準備供品

花一對，五樣水果，壽桃，壽麵，啤酒，花生，土地公金一份；銅板168元，另備空寶特瓶兩個，用於裝土地公廟水龍頭自來水。

▍2.布施收據

事先捐贈於貧苦家庭，或是認養、急難救助等可認定受贈者的布施為佳。

▍3.祈福時間

農曆二月初二辰時為佳（早上7-9點），若錯過盡量在中午前完成。

▍4.唸誦祈福疏文

「奉香拜請，福德正神在上，弟子OOO，民國O年農曆O月O日O吉時生，現居地址OOOO，目前從事OOO（報告目前的工作與事業），今日福德正神聖誕，弟子誠意拜壽，敬備：豐盛供品OOO，金銀財寶OOO，以及佈施收據OOO一份，祈求以福德正神之神威，賜與弟子土地公財水，置放住家財位方，助弟子事業興旺，賜與良機，牽引貴人，財源廣進，財庫豐滿。

若蒙恩澤達成，願以所得福報，行功造德，利己利人，叩謝神恩。

恭請福德正神鑒納，弟子OOO敬拜

天運歲次 111年農曆二月初二日吉時。」

▍5.求取財水

燒香過一半，向土地公擲杯詢問祝壽與求取財水圓滿否，擲出聖杯一杯即可燒金，銅板168元與財水需過主爐香火；若出現否杯，則需等5分鐘後再向土地公重新祝壽與求取財水，可自行加碼還願內容直到下個聖杯出現再燒金，銅板168元與財水需過主爐香火。

回家後，將土地公廟過香火之168元銅板放置於瓷碗內，倒入財水八分滿，放置壬寅流年財位「正財東北方」或「偏財西北方」均可，財位處整理乾淨，可焚香，點燈，水若乾涸可繼續倒入財水，此法可供奉一整年。把握二月初二日，向土地公拜壽求財，幫自己造命旺財運，「頭牙沒做，尾牙空」，千萬不要錯過。

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