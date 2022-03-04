早年常演出類戲劇的《戲說台灣》演員呂嘉興演過超過100多部作品，近日媒體報導他義氣客串由顏正國執導的新片《少年吔》，為此他抽出3天的時間拍攝，雖酬勞僅有「紅包價」，他還是一口氣答應，更自曝拍攝時間遇上大立光開股東會，只能選擇告假缺席，幸好他還有投資長榮股票，光一周還是有39萬進帳。

擁有大眼挺鼻帥氣外貿的呂嘉興是早年《台灣奇案》、《藍色蜘蛛網》等類戲劇的熟面孔，多年前他受訪自曝年輕時因懷著當演員夢想，毅然決然離開家鄉到台北打拚，起初在演員訓練班只有雜事可做，但他不引以為苦，全都一肩扛起，幸好後來獲得演出《新白娘子》的機會，才讓他逐漸打開知名度。

據《三立新聞網》報導，這回呂嘉興出馬在《少年吔》演出KTV經理，拍攝時間只有3天，笑說這輩子沒拍過戲份這麼短的作品，且工作人員還表示酬勞只有紅包價，他深吸一口氣還是決定加入，且在這3天內還遇上計畫要到台中開大立光股東會的日子，令他只好選擇取消出席，專心投入演員工作。

呂嘉興表示，其實他還有投資長榮股票，一星期可獲利39萬，而他會力挺顏正國，是因為兩人過去在公益活動認識結為好友，對顏正國如今成為「億萬電影票房導演」相當佩服尊敬，期盼有天能向他看齊，他也分享錄影時有場被黑道兄弟砸店的戲碼，他當下跟演員說可以「真的來」，正式錄影時竟真的被狠搥胸部，回飯店休息才發現胸部出現瘀青。