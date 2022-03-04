烏俄戰線持續延伸，全球對俄羅斯制裁手段加碼，導致地緣風險升溫，衝擊全球產業經濟，美系外資針對半導體產業出具最新研究報告，一口氣揮刀砍7家台灣半導體廠、平均獲利預估達20%，其中包括台積電、聯發科等均在名單內。

美系外資認為，在高利率環境的背景下，預期股市估值將被推低。考量亞太除日本外市場，以及大陸宏觀GDP表現，重新評估台灣半導體族群，將相關個股獲利平均下修20%。

美系外資表示，半導體產業會受到升息環境、地緣風險、宏觀經濟等影響，考量MSCI AC World升息周期負面影響恐達12~15%，下砍7家台灣半導體廠平均獲利預估達20%，台積電(2330)目標價從1050元降至855元，聯發科(2454)目標價也從1650元降至1485元，矽力-KY(6415)目標價更從6791元下砍至5975元，世界先進(5347)目標價從173元下修至138元、評等從買進降至中立，日月光投控(3711)目標價從128元降至107元、維持中立評等，京元電(2449)目標價從43元下修37.5元、亦維持中立評等，另外，聯電(2303)則維持買進評等，但卻將其從建議買進名單移除，目標價也從114元下修至71.2元。

另外，美系外資提到，若用半導體各領域來看，晶圓代工能見度較高，看好台積電技術領先，聯電則有長約護身；IC設計具有彈性優勢，包括聯發科市佔率提升、聯詠(3034)具備風險回報的題材、矽力-KY有電源管理IC產業題材，至於封測族群就相對保守。