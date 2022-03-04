因企業和雲端運算客戶的需求強勁，以及受惠於5G技術興起，晶片大廠博通（Broadcom Inc）上季營收與獲利表現意外強勁，且本季營收預測優於市場預期，受此激勵，博通盤後股價漲3%。

博通公布第一財季（截至1月30日）調整後營收年增16%，為77.1億美元，略高於市場預期的76.0億美元。

經調整後每股盈餘為8.39美元，優於分析師預估的8.08美元。

第一財季半導體解決方案部門營收年增20%，為58.73億美元。基礎設施軟體部門營收年增5%，為18.33億美元。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）在財報發布後的投資人會議上表示，企業支出正火力全開……我們正看到其中很大一部分。他並表示這個產業已從去年第一季的「低谷」強勁復甦。

博通預估本季營收約為79億美元，優於分析師預測均值74.3億美元。

因美國聯準會即將升息的預期帶動債券殖利率上揚，以及受到俄烏緊張局勢打擊，今年以來美國科技股表現疲弱，博通也難波及，博通股價自年初來已下跌約12%。

博通財務長Kirsten Spears表示，截至上季末，硬體產品的積壓訂單超過250億美元，較前一季的220億美元攀升。

Edward Jones分析師Logan Purk表示，這意味著強勁的需求將持續一整年。

博通的主要客戶包括蘋果公司。

隨著5G無線通訊技術正在全球加速普及，這家通訊晶片大廠可望成為受惠者。Summit Insights Group分析師Kinngai Chan表示，短期內，我們認為博通大部分的終端市場和主要客戶需求仍將保持穩健。不過，我們的調查結果確實顯示其客戶有一些重覆下單的情況，隨著供應鏈改善，需求將在2022年下半年開始正常化。