因興達電廠設備故障，全台昨天大停電，也凸顯台灣能源政策問題。台中市長盧秀燕上午參加童軍節慶祝大會時受訪表示，國家面臨缺電問題，也因缺電必須要燒更多的煤，政府應思考能源政策與能源區域分布的均衡性問題。此外，盧秀燕也宣布將捐出1月薪水援助烏克蘭。

盧秀燕表示，整個國家都面臨缺電問題，也因為缺電，必須要燒更多煤、發更多電，造成空汙問題卻仍無法解決缺電問題，且台灣長期以來靠中電北送、南電北送，這樣的風險很高，也因此，她建議國家應好好思考能源政策與能源區域分布均衡性的問題，如何才能確保供電無虞及民生與工業發展。

盧秀燕也強調，雖然台灣面臨缺電問題，但也不要忘記烏克蘭的人民正在水深火熱中，她決定捐出1個月薪水，協助救難烏克蘭；此外，烏克蘭籍畫家伊凡20多年來住在台灣，畫了許多台灣、台中的風景，像是在介紹台灣，市府將採購他的作品，一方面藉此讓外賓認識台灣與台中，也希望戰爭早日結束。