全台一再大停電，行政院長蘇貞昌今率經濟部長王美花赴立法院進行施政報告，國民黨立委湧上前拿出「美花牌跳電雞排」的道具，要求王美花必須下台，但王美花低頭看桌上資料，未做任何回應。立法院長游錫堃在國是論壇結束後立刻宣布休息，蘇貞昌也旋即離席，院會陷入停擺，預計近中午才會恢復報告。

蘇貞昌今赴立法院進行施政報告，昨天全台逾500萬戶的大停電成為焦點。國民黨立委李德維在施政報告前的國是論壇表示，政府老是說台灣不缺電，結果台灣一連發生4次大停電，王美花還公開跟國人賭雞排，強調不缺電，結果卻是愛賭又不服輸，愛承諾又愛跳票，「全民都在問，請問今天要去哪裡領雞排？」

國民黨立委旋即群起湧上官員席，並拿出幾包寫有「美花牌跳電雞排」的道具發給王美花；但允諾停電就請雞排的王美花，全程只看著桌面的資料，未對「美花牌跳電雞排」有任何反應，國民黨立委旋即拿起麥克風怒轟，「部長4次大停電，請蘇貞昌道歉，部長下台。」

由於李德維正好是登記國是論壇的最後一位立委，游錫堃見狀，等3分鐘發言時間一到，立刻宣布休息，蘇貞昌隨後也離席，施政報告及質詢暫時停擺。