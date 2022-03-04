農曆2月2日是福德正神聖誕，市長侯友宜今（4日）上午前往中和區碧河宮參拜。（葉書宏攝）

農曆2月2日是福德正神聖誕，市長侯友宜今（4日）上午前往中和區碧河宮參拜。（葉書宏攝）

農曆2月2日是福德正神聖誕，市長侯友宜今（4日）上午前往中和區力行福德宮參拜。（葉書宏攝）

農曆2月2日是福德正神聖誕，市長侯友宜今（4日）上午前往中和區力行福德宮參拜。（葉書宏攝）

農曆2月2日是福德正神聖誕，市長侯友宜今（4日）上午前往中和區力行福德宮參拜。（葉書宏攝）

土地公聖誕參拜祈福 侯友宜喊要拚過台北市

農曆2月2日是福德正神聖誕，市長侯友宜今（4日）上午前往中和區碧河宮及力行福德宮參拜、贈匾及祈福，侯致詞時表示，自己是新北的土地公，要更認真打拚，新北超過400萬人口，無論來自於哪裡，住在這裡都是新北人，有一天要拚過台北市，要有這種魄力，愛中華民國、愛台灣這塊土地。

侯友宜表示，好好做事、話少說一點、事情多做一點，話說多就容易傷到人，話說多就容易爭吵，國家與國家之間也是一樣，話說太多就爭吵，認真做、打拼做，就人民希望我們做的事情。

此外，福德正神護佑四方並掌管財富，深受民眾愛戴。建廟歷史悠久、香火鼎盛的碧河宮，長年推動公益慈善回饋社會，十餘年來每年中秋捐贈白米、急難救助金予低收入戶，造福弱勢族群，並響應新北市防疫工作，去年捐贈防疫基金10萬元予中和區公所，感謝碧河宮的善行義舉。

侯友宜表示，力行福德宮創辦中和土地公文化祭，結合國內知名大專院校學生社團參與文化祭活動，融合宗教、文化與教育，開創中和在地優質文化，歷年均榮獲績優宗教團體「社會教化」獎項肯定。

民政局長柯慶忠說，土地公就像是仙界「里長伯」，各有轄區，新北市主祀福德正神的寺廟約200餘間，農曆2月2日福德正神聖誕俗稱「頭牙日」，相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。

民政局提醒，近期國內疫情雖趨於平穩，為兼顧防疫與市民健康，民眾至宮廟祈福參拜，仍請全程佩戴口罩，並做好相關防疫措施，以確保自身及他人健康。