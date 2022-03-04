全家（5903）力挺台灣農民推廣在地農產品，配合釋迦產季到來，全家宣布推出全新Fami！ce「好釋成霜霜淇淋」，嚴選台東縣生產的大目釋迦製成，同步於3月5-6日兩天，在全台79間圓滾滾霜淇淋販售店，並限定推出買好釋霜淇淋就送鳳梨釋迦截切水果杯乙份，每店限量共30份，號召民眾一起用行動挺台灣釋迦。

在此之前，全家去年12月整合線上線下販售通路，在會員APP「全+1商城」販售鳳梨釋迦禮盒，更在全台店舖推出「鳳梨釋迦截切杯裝」，因免削皮方便吃、店點廣方便購買，受到消費者青睞，平均每月銷售萬杯。

全家長期支持在地農業，看重國產農作的好品質與安心履歷，鮮食蔬果食材有8成來自國產的優質良品，此次特別選擇最具人氣、每每推出新口味都讓網友期待的Fami！ce「全家」霜淇淋，結合在地釋迦推出「好釋成霜霜淇淋」，選用台東縣所產的大目釋迦，採用完熟釋迦果泥結合乳原料製成，完整重現釋迦香甜軟綿的口感，每支售價39元。

另外3月5-7日，全家也順勢於會員APP隨買跨店取上，加碼推出霜淇淋5支168元快閃優惠。